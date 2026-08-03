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НовостиОбщество3 августа 2026 14:23

Застройщику в Уфе без торгов отдадут почти 20 тыс. «квадратов» земли: стало известно, зачем

В Уфе застройщик без торгов получит участок площадью 19,7 тыс. квадратных метров
Владислав КАЗАНЦЕВ

В Ленинском районе Уфы построят два высотных дома, часть квартир в которых передадут нуждающимся. Об этом со ссылкой на указ главы Башкирии Радия Хабирова сообщило издание UfaTime.ru.

Участок площадью около 19,7 тысячи квадратных метров без торгов получил в аренду специализированный застройщик «Мирас-2». Компания обязалась передать в собственность города 45 квартир общей площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров. Это жильё предназначено для уфимцев, которых переселят из аварийных и подлежащих сносу или реконструкции домов. Ещё семь помещений общей площадью не менее 372,18 квадратного метра застройщик отдаст людям, признанным пострадавшими.

Договор аренды с компанией заключит Минземимущество Башкирии. Контролировать исполнение поручения будет вице-премьер правительства республики - министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

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