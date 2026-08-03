«Сделал всё возможное для спасения людей»: врач стал свидетелем ДТП и помог пострадавшим

Фото: Минздрав РБ

В Башкирии врач в нерабочее время спас четверых пострадавших в дорожной аварии. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

ДТП произошло в выходные на трассе Р240 в районе села Рощинский под Уфой – там столкнулись два автомобиля. Мимо места аварии проезжал исполняющий обязанности заведующего операционным отделением РКБ имени Куватова Эдуард Файзуллин. Увидев разбитые машины, врач сразу остановился.

Эдуард, не дожидаясь экстренных служб, стал помогать пострадавшим, среди которых был ребенок. Он следил за пульсом и дыханием, не давал людям потерять сознание и успокаивал их.

Скорая приехала через 10 минут после вызова. К этому моменту доктор уже оценил состояние каждого и подробно рассказал прибывшим медикам и сотрудникам МЧС, кому и как он помог. Это позволило экстренным службам не потерять драгоценной время.

– Снимая белый халат в конце рабочего дня, врач не перестаёт быть медиком, – прокомментировал историю глава Минздрава Башкирии. – Эдуард Салаватович — пример настоящего врача: в критический момент не растерялся и сделал всё возможное для спасения людей. Его поступок – яркое напоминание, что героизм – это не только про подвиги в кино, но и про реальные действия, когда от твоего решения зависят жизни.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.