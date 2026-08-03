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НовостиПроисшествия3 августа 2026 13:01

Житель Башкирии получил семь лет колонии за похищение человека

В Башкирии вынесли приговор за похищение человека и вымогательство
Дарья КИНЗИКЕЕВА
За похищение человека и угрозы убийством жителей Башкирии отправили под суд.

За похищение человека и угрозы убийством жителей Башкирии отправили под суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор двоим мужчинам, признанным виновными в похищении человека, вымогательстве и угрозе убийством. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Суд установил, что в январе 2025 года в селе Юмагузино обвиняемые, угрожая ножом, требовали деньги у троих местных жителей. Кроме того, одного из потерпевших они силой посадили на заднее сиденье автомобиля Ford Focus и вывезли за пределы населенного пункта. Там мужчины продолжили требовать от него деньги, сопровождая свои действия угрозами.

В зависимости от роли каждого фигурантов признали виновными по статьям о похищении человека, вымогательстве и угрозе убийством.

Одному из осужденных суд назначил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй получил 350 часов обязательных работ.

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