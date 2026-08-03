До +28 градусов: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

В Башкирии ожидаются теплые дни без существенных осадков. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие два дня в Башкирии сохранится теплая погода с температурой до +28 градусов. При этом количество осадков заметно сократится.

Во вторник, 4 августа, ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет северным, умеренным. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем потеплеет до +23...+28.

В среду, 5 августа, по республике прогнозируется погода без существенных осадков. Ветер сменится на северо-западный и останется умеренным. Ночью столбики термометров покажут +12...+17 градусов, днем воздух вновь прогреется до +23...+28 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.