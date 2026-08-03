Летучие мыши дважды за ночь залетели в дома жителей Башкирии

Жителей Башкирии попросили не ловить летучих мышей самостоятельно.

Минувшей ночью спасатели в Башкирии дважды выезжали на вызовы, связанные с летучими мышами. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям. В обоих случаях незваные гости оказались в помещениях, однако никто из людей не пострадал.

После прибытия спасатели аккуратно поймали животных и выпустили их в естественную среду обитания.

В Госкомитете по ЧС напомнили жителям, что при встрече с летучей мышью не стоит пытаться ловить ее самостоятельно.

- Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не пытайтесь поймать животное самостоятельно. Это может быть опасно как для вас, так и для зверька, - предупредили в ведомстве.

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