В Башкирии юноша вскрыл дверь не того дома и попался свидетелям

В Башкирии вынесли приговор участнику неудачной попытки кражи из частного дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском суд вынес приговор 19-летнему жителю Ханты-Мансийского автономного округа, обвиняемому в покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище.

Как установил суд, в феврале 2026 года молодой человек через интернет согласился участвовать в преступлениях за денежное вознаграждение.

По версии следствия, его сообщник связался с жительницей Октябрьского через мессенджер и под предлогом обязательного декларирования имущества убедил ее покинуть дом. Женщине сообщили, что в противном случае владельцев жилья могут привлечь к ответственности за якобы уклонение от уплаты налогов. Испугавшись, она увезла всех членов семьи из дома родителей.

В тот же день подсудимый приехал из Саратова в Октябрьский. Используя инструменты, он вскрыл дверь и проник в частный дом. Однако позже выяснилось, что сообщник передал ему неверный адрес, и злоумышленник оказался у соседей. Поняв ошибку, молодой человек попытался скрыться, но его остановили случайные свидетели.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

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