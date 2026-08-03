Хабиров поручил проработать увеличение приема в колледжи Башкирии

Все больше выпускников девятых классов выбирают колледжи в Башкирии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Башкирии рассмотрят возможность увеличить количество мест в колледжах. Такое поручение министерству просвещения республики дал глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУР.

Поводом стали итоги приемной кампании 2026 года. По словам министра просвещения Ильдара Мавлетбердина, в среднем на одно место в колледжах приходится четыре заявления.

Министр отметил, что интерес к среднему профессиональному образованию продолжает расти. Если в прошлом году колледжи выбирали 62% выпускников девятых классов, то в этом году показатель увеличился до 67%.

По словам Ильдара Мавлетбердина, рост связан с модернизацией материально-технической базы учебных заведений, а также с участием 35 колледжей Башкирии в федеральном проекте «Профессионалитет».

Радий Хабиров подчеркнул, что важно уделить внимание школьникам, которые не смогут поступить в колледжи из-за высокого конкурса.

- Они же возвращаются в 10 класс. Если мы дальше развиваем и поддерживаем тенденцию, необходимо думать об увеличении приема, чтобы ребята получили возможность учиться у нас здесь. Это, наверное, стратегическая задача, но думать надо, - заявил глава Башкирии.

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