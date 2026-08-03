В Башкирии стало меньше очередей на заправках

Только девять районов Башкирии остаются в «красной зоне» по топливу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с обеспечением топливом в Башкирии продолжает улучшаться. За минувшие выходные очереди на автозаправочных станциях заметно сократились. Об этом на брифинге в ЦУР сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Олег Тыщенко.

По данным оперативного штаба, сегодня в Уфе в очередях на АЗС находились 403 автомобиля. Это значительно меньше по сравнению с предыдущими днями.

Положительные изменения отмечены и в Стерлитамаке. На выходных туда направили дополнительные бензовозы, благодаря чему очереди на заправках второго по величине города республики также сократились.

По словам Олега Тыщенко, ситуация постепенно стабилизируется и в отдаленных районах Башкирии. Кроме того, продолжают возобновлять работу частные автозаправочные станции. Сейчас в так называемой «красной зоне» остаются девять муниципалитетов.

Ранее замминистра призвал владельцев независимых АЗС активнее выходить на рынок. Он отметил, что биржевые цены на бензин существенно снизились, поэтому небольшие заправочные станции уже могут конкурировать с крупными сетями.

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