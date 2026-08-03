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НовостиПроисшествия3 августа 2026 10:32

Не стало бывшего защитника системы «Салавата Юлаева» Амира Ханова

Умер 19-летний воспитанник «Салавата Юлаева» Амир Ханов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Не стало бывшего защитника системы «Салавата Юлаева» Амира Ханова.

Не стало бывшего защитника системы «Салавата Юлаева» Амира Ханова.

На 20-м году жизни скончался воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Амир Ханов. О смерти спортсмена сообщил хоккейный обозреватель Алексей Горюнов. Причина смерти 19-летнего хоккеиста пока не называется.

Амир Ханов начинал спортивную карьеру в системе «Салавата Юлаева». В сезоне 2022/2023 он стал самым результативным защитником команды «Салават Юлаев»-2007 в первенстве России по региону Поволжье. В 43 матчах хоккеист забросил пять шайб, набрал 25 очков и завершил сезон с лучшим показателем полезности среди защитников команды - «+34».

Также спортсмен выступал за сборную Приволжского федерального округа. В 2022 году вместе с командой он стал победителем престижного юношеского турнира «Кубок Сириуса».

Последние два сезона Амир Ханов играл в Национальной молодежной хоккейной лиге, защищая цвета рыбинского «Полета» и «Самары».

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