«Кто не слышит - будет искать другую работу»: Хабиров высказался о работе врачей

После жалобы на ЦРБ Хабиров поручил разобраться с отношением к пациентам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти продолжат жестко реагировать на случаи неэтичного поведения медицинских работников и несвоевременного оказания помощи пациентам. Об этом он сказал на оперативном совещании в ЦУР.

Поводом стала жалоба жительницы Бураевского района. Она сообщила о проблемах с госпитализацией родственника и пожаловалась на состояние палат в Центральной районной больнице.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин доложил, что по обращению уже проводится проверка. По его словам, часть изложенных фактов подтвердилась.

- По части фактов есть подтверждения, будем принимать решения, - сообщил министр.

Главный врач Бураевской ЦРБ Радик Хасанов рассказал, что пациент обратился за медицинской помощью 8 июля. Ему оказали неотложную помощь, назначили обследование, а спустя три дня направили на прием к хирургу в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова.

Радий Хабиров подчеркнул, что формального соблюдения регламентов недостаточно, если человек обращается к врачам с болью.

- Разберитесь, мне доложите. Если человек обратился с болью, надо принимать меры и помочь ему. Не надо бездушия, - заявил глава региона. Он также отметил, что пациенты из районов приезжают в Уфу уставшими, поэтому в республиканских больницах к ним должны относиться с особым вниманием.

По словам Радия Хабирова, власти намерены системно бороться с подобными случаями, используя аналитику Центра управления республикой.

- Мы этим будем заниматься системно. Это не разовая реакция, а продуманная государственная политика. Если кто не слышит, значит будет искать другую работу, - подчеркнул руководитель Башкирии.

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