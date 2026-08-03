После урагана в Башкирии повреждены крыши полусотни домов

В Башкирии подсчитали ущерб после сильного ветра. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ураганный ветер, обрушившийся на Башкирию на прошлой неделе, повредил кровли 50 жилых домов. О последствиях непогоды на оперативном совещании правительства в ЦУР сообщил исполняющий обязанности председателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Виталий Барзайкин.

Больше всего пострадали Буздякский и Благоварский районы. Именно там сильный ветер повредил крыши десятков жилых домов. Кроме того, в Буздякском районе стихия сорвала кровли многоквартирного дома и здания детского сада.

Повреждения получили и другие объекты. В Татышлинском районе зафиксировали пять случаев частичного срыва кровли на молочнотоварной ферме. В Благоварском районе ветер также повредил крыши сельского клуба, гостиницы и частной фермы.

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