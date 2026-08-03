В Башкирии директора школы оштрафовали после избиения восьмиклассницы на уроке

Одноклассник несколько раз ударил школьницу по голове во время урока в Башкирии. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Зианчуринском районе директора одной из школ оштрафовали после проверки прокуратуры, проведенной из-за избиения ученицы во время урока.

Как установило надзорное ведомство, в апреле 2026 года 14-летнюю восьмиклассницу в отсутствие учителя несколько раз ударил по голове одноклассник.

Прокуратура пришла к выводу, что произошедшее стало возможным из-за ненадлежащего контроля за образовательным процессом.

В отношении руководителя школы возбудили административное дело по статье о нарушении права на образование и предусмотренных законодательством прав обучающихся.

Мировой судья признал директора виновным и назначил ему административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура внесла руководителю образовательного учреждения представление с требованием не допускать подобных нарушений в дальнейшем.

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