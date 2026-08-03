В Уфе лишенная прав автомобилистка села за руль и получила штраф в 30 тысяч рублей

Жительница Уфы села за руль после лишения прав и попалась сотрудникам ДПС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 41-летнюю женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за управление автомобилем после лишения водительских прав.

Как установил суд, автомобилистку остановили сотрудники ДПС ночью, когда она ехала за рулем Daewoo Matiz. Во время проверки документов выяснилось, что ранее женщину лишили права управления транспортными средствами.

При этом водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции уфимка не сдала. Сотрудники ДПС изъяли документ на месте.

Во время рассмотрения административного дела женщина признала свою вину. Мировой судья учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

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