Стобалльникам в Башкирии выплатят по 150 тысяч рублей за поступление в вузы республики

Стобалльников ЕГЭ в Башкирии поощрят выплатами при поступлении в местные вузы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в 2026 году продолжат выплачивать премии выпускникам, получившим максимальные 100 баллов на ЕГЭ, и педагогам, которые их подготовили. О мерах материальной поддержки рассказал министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании в ЦУР.

Размер выплаты для выпускника составит 150 тысяч рублей. Однако получить деньги смогут не все стобалльники - премия положена тем, кто после успешной сдачи ЕГЭ решит продолжить образование в одном из вузов Башкирии.

Материальное поощрение предусмотрено и для педагогов, подготовивших выпускников к максимальному результату на экзамене. Учителю за стобалльника выплатят 50 тысяч рублей.

По словам Ильдара Мавлетбердина, в республике сформирована система подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. Министр также отметил работу муниципалитетов при организации ЕГЭ.

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