Житель Башкирии заявил о краже 1,5 млн рублей, которые сам потратил

Житель Янаульского района соврал полиции о похищении 1,5 млн рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Янаульском районе местного жителя осудили за заведомо ложный донос. Мужчина сообщил полиции о якобы похищенных у него более чем 1,5 млн рублей, однако во время проверки выяснилось, что деньги он потратил сам.

Как установил суд, в апреле 2026 года мужчина пришел в отдел полиции и написал заявление. Он утверждал, что неизвестный обманул его под предлогом инвестиций и похитил свыше 1,5 млн рублей. Правоохранители начали проверять информацию о предполагаемом преступлении. Однако впоследствии заявитель признался, что никакого хищения не было. Более 1,5 млн рублей он самостоятельно потратил на личные нужды.

Суд признал жителя Янаульского района виновным в заведомо ложном доносе и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства.

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