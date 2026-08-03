«Цистерны не доезжают вовремя»: глава Башкирии объяснил, почему на АЗС республики сохраняются очереди

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 3 августа глава региона Радий Хабиров вновь прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Руководитель региона также пояснил, почему на АЗС в районах республики до сих пор сохранились очереди за бензином.

- По этой ситуации что хочу сказать: с момента начала интенсивных ударов (вражеских БПЛА по нефтеперерабатывающему комплексу – Ред.), объемы производства топлива не снизились, даже увеличились. Я прошу всех [ответственных] это понимать и просто грамотно отрабатывать логистику. Топливо есть, но голову в песок зарывать не будем: периодически очереди возникают, - заявил Хабиров.

После доклада по этой теме от замруководителя администрации главы региона по социальным коммуникациям, Хабиров раздал несколько поручений. Он подчеркнул, что главная причина наличия очередей на заправках в республике – слабо выстроенная логистика по доставке топлива на АЗС.

- Я прошу еще раз принять эту ситуацию как вызов. Ответственные здесь Шельдяев Александр Николаевич и, соответственно, министерство промышленности, - заявил Хабиров. – Людям надо объяснять, что, когда мы объявляем «Беспилотную опасность», мы останавливаем отгрузку нефтепродуктов. И все наши цистерны из-за этого не доезжают вовремя.

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