Самый яркий звездопад года смогут увидеть жители Башкирии в августе

Ночь падающих звезд: пик Персеид ожидается в Башкирии 12-13 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Башкирии в августе смогут наблюдать один из самых известных и ярких метеорных потоков - Персеиды. Его пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа, сообщили в Уфимском планетарии.

Сам поток ежегодно активен с 17 июля по 24 августа. Однако именно во время максимума количество видимых метеоров значительно возрастает. В среднем можно наблюдать от 80 до 100 метеоров в час, а при благоприятных условиях их число может доходить до 150.

В этом году условия для наблюдения обещают быть особенно удачными. Максимум Персеид совпадет с новолунием, поэтому яркий свет Луны не будет мешать рассматривать ночное небо.

Астрономы советуют наблюдать за Персеидами после полуночи, а наибольшая активность ожидается ближе к утру. Лучше всего выбрать место за пределами города, где искусственное освещение не создает сильной засветки. Главное условие - ясное и безоблачное небо.

Для наблюдения специальное оборудование не требуется. В Уфимском планетарии рекомендуют смотреть в сторону северо-востока, где будет находиться радиант потока - точка, из которой метеоры визуально словно разлетаются по небу.

При этом увидеть падающие метеоры можно будет в разных его частях. Если мысленно продолжить траектории их движения назад, они сойдутся в созвездии Персея, от которого метеорный поток и получил свое название.

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