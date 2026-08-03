Жителя Уфы будут судить за наркотики и мошенничество с игровой техникой

В Уфе 51-летнего мужчину будут судить за наркотики и похищение арендованной техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

51-летний житель Уфы предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков и мошенничестве. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд города, сообщили в прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина работал наркокурьером. В нескольких тайниках на территории Уфы он забрал партию запрещенных веществ синтетического и растительного происхождения, которую планировалось впоследствии продать.

Довести задуманное до конца мужчина не смог. Его деятельность пресекли правоохранители, обнаруженные наркотики изъяли.

Кроме того, следствие вменяет уфимцу два эпизода с арендованной техникой. С июля по август 2025 года мужчина под видом обычного клиента получил во временное пользование две игровые приставки и музыкальную колонку. Однако возвращать технику владельцам он, по версии правоохранителей, не собирался и похитил ее.

Свою вину по предъявленным обвинениям 51-летний мужчина признал частично. Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение. Теперь обстоятельства дела рассмотрит суд.

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