Из-за атаки БПЛА в аэропорту Уфы задержали 20 рейсов и отменили пять

Атака БПЛА нарушила работу аэропорта Уфы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии рассказали о последствиях ограничений, введенных 2 августа на фоне атаки беспилотников. Из-за временного закрытия аэропорта Уфы задержали 20 рейсов, еще пять пришлось отменить.

По данным Минобороны России, 2 августа над территориями 17 регионов страны силы ПВО перехватили и уничтожили 245 беспилотников. В небе над Башкирией сбили 25 БПЛА.

На время действия ограничений аэропорт Уфы не принимал и не отправлял воздушные суда. В результате расписание авиарейсов пришлось скорректировать: 20 рейсов задержали, пять отменили. При этом на работе наземного общественного транспорта ситуация не отразилась. Как сообщили в Минтрансе Башкирии, междугородние автобусные и железнодорожные пассажирские перевозки выполнялись по расписанию.

Напомним, 1 и 2 августа Уфа подвергалась атакам беспилотников. Ранее глава Башкирии сообщал, что во время одной из атак из-за падения обломков сбитого БПЛА на территории промышленной зоны возникло задымление. Погибших и пострадавших не было.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.