Флористу из Башкирии выплатили 30 тысяч рублей долга после вмешательства прокуратуры

Флорист добилась выплаты зарплаты после закрытия магазина в Башкирии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Буздякском районе прокуратура помогла местной жительнице получить около 30 тысяч рублей задолженности по зарплате. Женщина работала флористом в магазине цветов и воздушных шаров.

Как установила проверка, на работу к местному предпринимателю она устроилась в октябре прошлого года. Однако спустя четыре месяца работодатель перестал платить ей зарплату. Впоследствии предприниматель полностью закрыл магазин, так и не рассчитавшись с сотрудницей. Долг достиг около 30 тысяч рублей.

Женщина обратилась за помощью в прокуратуру Буздякского района. Надзорное ведомство внесло работодателю представление и возбудило в отношении него административное дело за невыплату зарплаты в установленный срок.

После вмешательства прокуратуры предприниматель полностью погасил задолженность перед бывшей сотрудницей. Женщина получила все положенные ей выплаты.

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