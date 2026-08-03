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НовостиОбщество3 августа 2026 5:33

Минобороны раскрыло данные о массированной атаке БПЛА на Башкирию

Башкирия оказалась среди регионов, подвергшихся массированной атаке БПЛА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
245 беспилотников сбили за 12 часов над российскими регионами.

245 беспилотников сбили за 12 часов над российскими регионами.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Минобороны России сообщили о массированной атаке беспилотников на российские регионы, в том числе Башкирию. За 2 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 245 БПЛА.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты в период с 10:00 до 22:00 по уральскому времени. Помимо Башкирии, атакам подверглись Кировская и Самарская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ и другие регионы страны.

Напомним, 1 и 2 августа Уфа подвергалась атакам беспилотников. Как сообщал глава Башкирии, во время одной из них из-за падения обломков сбитого БПЛА на территории промышленной зоны возникло задымление. Погибших и пострадавших не было.

Во время последней атаки, по данным руководителя республики, силы Минобороны России и добровольцы мобильных огневых групп уничтожили 25 беспилотников. До Уфы смог долететь один БПЛА, который также был сбит.

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