Минобороны раскрыло данные о массированной атаке БПЛА на Башкирию

245 беспилотников сбили за 12 часов над российскими регионами. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Минобороны России сообщили о массированной атаке беспилотников на российские регионы, в том числе Башкирию. За 2 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 245 БПЛА.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты в период с 10:00 до 22:00 по уральскому времени. Помимо Башкирии, атакам подверглись Кировская и Самарская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ и другие регионы страны.

Напомним, 1 и 2 августа Уфа подвергалась атакам беспилотников. Как сообщал глава Башкирии, во время одной из них из-за падения обломков сбитого БПЛА на территории промышленной зоны возникло задымление. Погибших и пострадавших не было.

Во время последней атаки, по данным руководителя республики, силы Минобороны России и добровольцы мобильных огневых групп уничтожили 25 беспилотников. До Уфы смог долететь один БПЛА, который также был сбит.

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