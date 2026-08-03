Мошенники начали обманывать жителей Башкирии под предлогом замены домофона

Мошенники выманили у жительницы Стерлитамака код из СМС и данные о ее банковских счетах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке руководительница торговой организации едва не стала жертвой мошенников. Аферисты начали разговор с обычного сообщения о якобы предстоящей замене домофона и выдаче жильцам новых ключей.

Как женщина рассказала полиции, во время первого звонка собеседница попросила назвать код из пришедшего СМС. Ничего подозрительного в разговоре жительница города сначала не заметила и продиктовала цифры. Сразу после этого звонок оборвался, а на телефон начали приходить сообщения якобы о взломе аккаунта на Госуслугах и попытках зарегистрироваться на финансовых сервисах.

Вскоре женщине позвонили снова. На этот раз собеседники представились сотрудниками службы безопасности банка и заявили, что неизвестные якобы пытаются оформить на нее кредиты. Под предлогом защиты персональных данных мошенники стали выяснять, услугами каких банков пользуется женщина, есть ли у нее кредиты и кредитные карты. Кроме того, собеседники попросили сообщить последние цифры паспорта и СНИЛС.

Во время разговора жительница Стерлитамака заподозрила обман и прекратила общение, однако часть информации к этому моменту она уже успела передать аферистам.

После случившегося женщина обратилась в полицию. Теперь она опасается, что мошенники могут попытаться воспользоваться полученными персональными и банковскими данными.

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