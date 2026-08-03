Уфа стала лидером Башкирии по заболеваемости пневмонией

Роспотребнадзор назвал территории Башкирии с самой высокой заболеваемостью пневмонией. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии по итогам 2025 года зарегистрировали 22 728 случаев внебольничной пневмонии. При этом в 13 муниципалитетах заболеваемость оказалась выше среднего показателя по республике. Такие данные приводятся в докладе регионального Роспотребнадзора. Лидером стала Уфа, где зафиксировали 842,2 случая на 100 тысяч жителей. На втором месте расположился Краснокамский район с показателем 813,2, на третьем - Сибай, где зарегистрировали 770,3 случая на 100 тысяч населения. Выше среднереспубликанского уровня заболеваемость также оказалась в Благовещенском, Уфимском, Альшеевском, Баймакском, Иглинском, Архангельском, Кармаскалинском, Ишимбайском и Салаватском районах, а также в Кумертау. В целом показатель заболеваемости в Башкирии составил 559,2 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с 2024 годом ситуация улучшилась: тогда медики зарегистрировали 26 110 заболевших. За год их число сократилось на 12,9%, однако уровень остается значительно выше показателей 2023 года, когда в республике выявили 12 544 случая пневмонии. Большинство заболевших приходится на города - 71% от общего количества случаев. На жителей сельской местности пришлось оставшиеся 29%. За 2025 год внебольничную пневмонию перенесли 8 414 детей и подростков младше 18 лет. Это 37% от всех зарегистрированных случаев. При этом по сравнению с предыдущим годом заболеваемость среди детей снизилась в 1,2 раза. Чаще всего пневмонию выявляли у малышей в возрасте от одного года до двух лет - 1911,8 случая на 100 тысяч детей этой возрастной группы. Высоким оказался показатель и среди младенцев до года - 1478 случаев на 100 тысяч, передает UfaTime.ru.

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