Сразу 13 человек заблудились за сутки в лесах Башкирии

Грибники и туристы массово терялись в лесах Башкирии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За одни сутки в Белорецком районе Башкирии потерялись сразу 13 человек. Среди них оказались трое детей. Об этом сообщили в Госкомитете республики по ЧС.

Сначала информация поступила о пропаже пяти грибников - трех детей и двух женщин. Они отправились в лес за грибами и заблудились. На их поиски выехали спасатели.

Еще шесть туристов потерялись у подножия горы Первая Малиновая. Позднее стало известно еще о двух людях, заблудившихся в лесах Белорецкого района.

Все три истории закончились благополучно. Часть потерявшихся смогла выйти самостоятельно, остальных нашли при участии спасателей. Медицинская помощь никому из 13 человек не потребовалась.

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