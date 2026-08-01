Выпивали без взрослых: 15-летняя школьница напала с ножом на двух подруг в Стерлитамаке

Одна из раненых школьниц сама вызвала скорую после нападения в Стерлитамаке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке прокуратура поставила на контроль доследственную проверку после нападения 15-летней девочки с ножом на двух сверстниц.

По предварительным данным, ночью три 15-летние девочки распивали алкоголь в квартире одной из них. Около 03:00 пришедшая в гости школьница напала с ножом на двух подруг. Несмотря на полученные ранения, одна из пострадавших смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. Обеих девочек с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Прокуратура проконтролирует ее ход и результаты, а также выяснит причины и обстоятельства произошедшего.

Кроме того, надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.