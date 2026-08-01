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НовостиПроисшествия1 августа 2026 16:12

СК начал проверку после нападения 15-летней девушки на двух подруг в Башкирии

Следователи выясняют обстоятельства нападения на двух школьниц в Стерлитамаке
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Стерлитамаке следователи СК устанавливают обстоятельства нападения на двоих несовершеннолетних.

В Стерлитамаке следователи СК устанавливают обстоятельства нападения на двоих несовершеннолетних.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи СК начали проверку после нападения на двух 15-летних девушек в Стерлитамаке. Об этом сообщили в СУ СК России по Башкирии.

По данным ведомства, происшествие случилось ночью 1 августа в одной из квартир города. Три 15-летние девушки находились дома без взрослых и распивали алкоголь. Во время застолья одна из школьниц взяла кухонный нож и ранила двух сверстниц. Пострадавших доставили в больницу.

Сейчас следователи СК вместе с сотрудниками полиции устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки правоохранители также дадут оценку действиям законных представителей несовершеннолетних.

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