В Стерлитамаке 15-летняя девушка напала с ножом на двух сверстниц

Две школьницы попали в больницу после ночного застолья в Стерлитамак. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке две 15-летние девушки попали в больницу после конфликта с ровесницей. Инцидент произошел минувшей ночью в одной из квартир города, сообщили в МВД Башкирии.

По предварительным данным, три 15-летние школьницы находились в квартире без взрослых и распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого одна из девушек взяла кухонный нож и ранила двух подруг.

На место приехала бригада скорой помощи, а после медики сообщили о произошедшем в полицию. Сотрудники МВД задержали предполагаемую нападавшую и передали ее следователям, двух же пострадавших госпитализировали.

В МВД добавили, что сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего. Правоохранители также намерены дать оценку действиям законных представителей подростков, в том числе тому, как был организован досуг несовершеннолетних и каким образом они получили доступ к алкоголю.