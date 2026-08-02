Дожди и грозы задержатся в Башкирии до начала следующей недели

Сильные дожди пройдут в Башкирии в воскресенье. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 2 августа сохранится дождливая погода. Местами по республике также ожидаются грозы и град.

В воскресенье пройдут кратковременные дожди, а ночью на северо-востоке региона они могут быть сильными. Днем в отдельных районах возможен град. Западный и северо-западный ветер будет умеренным, однако местами его порывы усилятся. Ночью столбики термометров покажут +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24.

В понедельник, 3 августа, местами вновь пройдут кратковременные дожди, днем прогнозируются грозы. Температура ночью составит +10...+15 градусов, днем - от +21 до +26.

К 4 августа погода начнет улучшаться. Кратковременные дожди возможны только ночью, а днем существенных осадков не ожидается. Ночью будет +13...+18 градусов, днем потеплеет до +23...+28.

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