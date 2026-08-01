В Башкирии вновь возбудили уголовное дело из-за проблем с водоснабжением села

Бастрыкину доложат о расследовании дела из-за отключений воды в Башкирии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела из-за проблем с водоснабжением в селе Белое Озеро Гафурийского района Башкирии.

Поводом стало обращение местных жителей в приемную председателя СК во «ВКонтакте». По их словам, проблемы продолжаются более двух лет. Из-за изношенных инженерных сетей воду в дома подают с регулярными перебоями, периодически происходят длительные отключения.

Ситуация уже попадала в поле зрения главы СК. В региональном управлении ведомства неоднократно возбуждали уголовные дела, однако впоследствии эти решения отменялись надзорным органом. Теперь следователи вновь возбудили уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования, а также мерах, которые принимаются для восстановления нормального водоснабжения жителей.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат Следственного комитета.

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