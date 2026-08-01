Выпускник из Башкирии отдал мошенникам деньги, которые отец дал ему на одежду

Юноша из Стерлитамака поверил в розыгрыш смартфона и лишился денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодой житель Стерлитамака лишился 15 тысяч рублей, поверив в розыгрыш огромной скидки на дорогой смартфон. Деньги юноше дал отец на покупку одежды.

Как молодой человек рассказал полиции, в канале «ПромоПад» с аудиторией около 188 тысяч подписчиков он увидел розыгрыш скидок на дорогостоящие телефоны и решил принять участие. Примерно через десять дней юноше сообщили о «победе»: якобы ему достался промокод, позволяющий купить смартфон стоимостью 150 тысяч рублей со скидкой 90%. Для получения гаджета у него запросили номер телефона и адрес удобного пункта выдачи, а затем предложили заплатить оставшиеся 10% стоимости - 15 тысяч рублей.

Выпускник сначала засомневался, однако в итоге перевел деньги, которые отец дал ему на одежду. После этого собеседник потребовал еще 10 тысяч рублей. Тогда молодой человек понял, что его могли обмануть, и потребовал вернуть первый перевод, но денег так и не получил.

Потерпевший обратился в полицию. При этом юноша рассказал, что знал о распространенных мошеннических схемах из СМИ и школьных бесед. Однако эта ситуация не показалась ему подозрительной, поскольку ему не звонили неизвестные, он не переходил по присланным ссылкам и никому не сообщал коды.

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