Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт1 августа 2026 14:40

Евгений Кузнецов официально покинул «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» объявил об уходе Евгения Кузнецова
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Евгений Кузнецов покидает «Салават Юлаев».

Евгений Кузнецов покидает «Салават Юлаев».

34-летний нападающий Евгений Кузнецов официально покидает «Салават Юлаев». Об уходе хоккеиста сообщил уфимский клуб.

Следующей командой Кузнецова может стать новосибирская «Сибирь». По имеющейся информации, клуб ведет переговоры с форвардом, а стороны приблизились к заключению контракта.

Выступления 34-летнего нападающего за уфимскую команду завершены. Где Кузнецов продолжит карьеру, пока официально не объявлено.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.