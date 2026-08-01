Евгений Кузнецов официально покинул «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов покидает «Салават Юлаев».

34-летний нападающий Евгений Кузнецов официально покидает «Салават Юлаев». Об уходе хоккеиста сообщил уфимский клуб.

Следующей командой Кузнецова может стать новосибирская «Сибирь». По имеющейся информации, клуб ведет переговоры с форвардом, а стороны приблизились к заключению контракта.

Выступления 34-летнего нападающего за уфимскую команду завершены. Где Кузнецов продолжит карьеру, пока официально не объявлено.

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