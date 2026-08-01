В Уфе нашли вакансию с зарплатой до 350 тысяч рублей

Работодатели Уфы предлагают специалистам зарплаты до 350 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе назвали одни из самых высокооплачиваемых вакансий, доступных через Центр занятости населения. Максимальная зарплата в подборке достигает 350 тысяч рублей в месяц.

Так, компания «Крезол-НефтеСервис» ищет инженера КИПиА. Специалисту готовы платить до 350 тысяч рублей.

На втором месте оказалась вакансия машиниста автокрана 7 разряда в «Башнефтегеофизике» с зарплатой до 230 тысяч рублей. Машинист промывочного агрегата в компании «Озна-Сервис» может рассчитывать на доход до 210 тысяч рублей.

Еще до 200 тысяч рублей предлагают электромонтажнику в «Сиб Мир». Арматурщику в «Ресурс Групп» готовы платить от 140 до 160 тысяч рублей в месяц.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.