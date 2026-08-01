В Уфе 16-летний подросток попал под машину, перебегая дорогу

Фото: ГАИ по Уфе

В Нагаево 16-летний подросток получил травмы после наезда автомобиля. ДТП произошло накануне около 21:00 на Нагаевском шоссе в Уфе.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 43-летний водитель Ford Fiesta ехал со стороны трассы М5 в направлении улицы Пугачева. В этот момент подросток переходил проезжую часть в неположенном месте, где его сбила иномарка.

В результате аварии 16-летний пешеход получил различные травмы. Подростка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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