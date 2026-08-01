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НовостиПроисшествия1 августа 2026 11:09

19-летний парень на велосипеде погиб в ДТП с фурой в Башкирии

Молодой велосипедист погиб под колесами большегруза на трассе в Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Смертельное ДТП с велосипедистом произошло на Оренбургской трассе в Башкирии.

Смертельное ДТП с велосипедистом произошло на Оренбургской трассе в Башкирии.

В Кармаскалинском районе Башкирии 19-летний молодой человек погиб в аварии с большегрузом. ДТП произошло около 9:30 на 36-м километре Оренбургской трассы, примерно в пяти километрах от деревни Старомусино.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика DAF рассказал сотрудникам полиции, что велосипедист двигался навстречу по обочине. В какой-то момент молодой человек внезапно оказался перед фурой, после чего произошло столкновение.

В результате сильного удара 19-летний велосипедист получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и все обстоятельства смертельной аварии.

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