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НовостиОбщество1 августа 2026 12:40

Вандалы повалили фонарь на «Уфимском ожерелье»

В Уфе повредили участок «Уфимского ожерелья» за 17 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Неизвестные повалили опору освещения на туристическом маршруте в Уфе. Фото: Башинформ.

Неизвестные повалили опору освещения на туристическом маршруте в Уфе. Фото: Башинформ.

В Уфе вандалы повредили один из участков туристического маршрута «Уфимское ожерелье». На лестнице, ведущей от улицы Водопроводной, неизвестные повалили опору освещения.

Инцидент произошел на участке маршрута, который соединяет «Водонапорную башню» с набережной реки Белой.

Эту туристическую локацию обустроили в 2024 году. Протяженность освещенной лестницы составляет около 500 метров, на ее создание потратили 17 млн рублей.

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