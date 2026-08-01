Вандалы повалили фонарь на «Уфимском ожерелье»

Неизвестные повалили опору освещения на туристическом маршруте в Уфе. Фото: Башинформ.

В Уфе вандалы повредили один из участков туристического маршрута «Уфимское ожерелье». На лестнице, ведущей от улицы Водопроводной, неизвестные повалили опору освещения.

Инцидент произошел на участке маршрута, который соединяет «Водонапорную башню» с набережной реки Белой.

Эту туристическую локацию обустроили в 2024 году. Протяженность освещенной лестницы составляет около 500 метров, на ее создание потратили 17 млн рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.