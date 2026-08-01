Более 6,2 тысячи жителей Башкирии покусали клещи

Число пострадавших от клещей в Башкирии сократилось почти на треть. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в больницы Башкирии после присасывания клещей обратились 6292 человека. Это почти на три тысячи меньше, чем к аналогичной дате прошлого года, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным на 30 июля, около 33,7% пострадавших составляют дети. Годом ранее к этой же дате за медицинской помощью после встречи с клещами обратились 9216 человек.

Специалисты исследовали 4922 клеща. Вирус клещевого энцефалита обнаружили в 0,5% образцов против 1,1% годом ранее. При этом доля клещей, зараженных боррелиозом, выросла с 20,4% до 24,9%.

Исследовать снятого клеща можно в Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии и его филиалах. В Роспотребнадзоре также напоминают о мерах профилактики во время поездок на природу - защитной одежде и использовании специальных средств от клещей.

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