Жительница Башкирии заработала тромб, засидевшись с телефоном в туалете

ChatGPT посоветовал жительнице Башкирии срочно обратиться к врачам из-за вздувшихся вен. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Стерлитамака столкнулась с опасными последствиями привычки подолгу сидеть с телефоном в туалете. Девушка засмотрелась на короткие ролики и не заметила, сколько времени провела в одном положении. После этого у нее вздулись вены на ногах, а позднее врачи обнаружили тромб, передает Mash.

Сначала девушка решила выяснить причину самостоятельно и отправила фотографию изменившихся вен ChatGPT. В ответ искусственный интеллект рекомендовал ей не откладывать обращение за медицинской помощью и срочно вызвать скорую.

После этого жительница Стерлитамака обратилась к медикам, которые направили на УЗИ в городскую больницу, однако пройти исследование сразу не удалось из-за отсутствия свободного времени для записи. Тогда девушка отправилась в частную клинику, где обследование показало наличие тромба.

По словам девушки, после обследования ей рекомендовали больше двигаться. Сейчас она ожидает консультации сосудистого хирурга, который должен определить дальнейшую тактику.

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