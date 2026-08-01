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НовостиОбщество1 августа 2026 9:43

На Башкирию обрушатся сильные дожди, грозы и град

Жителей Башкирии предупредили о граде и сильном ветре 2 августа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Туман, ливни и град ожидаются в Башкирии 2 августа.

Туман, ливни и град ожидаются в Башкирии 2 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 2 августа ожидается ухудшение погоды. В отдельных районах республики прогнозируются сильные дожди, грозы и град, сообщили в региональном МЧС.

Во время непогоды порывы ветра могут достигать 20 м/с. Кроме того, местами республику накроет туман, из-за которого видимость на дорогах сократится до 500 метров и менее.

В МЧС призвали жителей соблюдать осторожность. Во время грозы не рекомендуется купаться, находиться рядом с водоемами и выходить на воду на лодках. При сильном ветре на улице безопаснее укрыться в подземном переходе или подъезде здания.

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