В Башкирии водитель мопеда погиб в ночном ДТП с иномаркой

Смертельное ДТП с мопедом произошло на трассе в Башкирии.

В Мечетлинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и мопеда. ДТП случилось около часа ночи на 101-м километре трассы Кропачево - Месягутово - Ачит.

По предварительным данным, водитель Kia Spectra 1993 года рождения столкнулся с мопедом «Венто Риво», который двигался впереди автомобиля.

В результате аварии водитель мопеда 1970 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас специалисты устанавливают причины и все обстоятельства смертельного ДТП.

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