В Башкирии отменили режим беспилотной опасности

После атаки БПЛА в Башкирии сняли режим опасности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности, который ранее был введен на территории республики.

Напомним, ранее Уфа подверглась очередной атаке беспилотников. БПЛА удалось сбить, однако обломки одного из них упали на территории промышленной зоны. В результате возникло задымление.

На месте падения обломков работали оперативные службы, которые занимались ликвидацией последствий. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

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