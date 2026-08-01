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НовостиОбщество1 августа 2026 7:23

Из Башкирии выдворили 613 иностранцев

613 иностранцев принудительно отправили из Башкирии на родину
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Большинство выдворенных из Башкирии мигрантов отправились в Узбекистан и Таджикистан.

Большинство выдворенных из Башкирии мигрантов отправились в Узбекистан и Таджикистан.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года из Башкирии выдворили 613 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Как пояснили в ведомстве, у иностранцев отсутствовали документы, которые подтверждали бы законное право находиться и проживать на территории России.

После принятия решений о выдворении мигрантов отправили за пределы страны. Большинство из них вернулись в Узбекистан и Таджикистан.

В течение пяти лет выдворенным иностранным гражданам запрещено возвращаться на территорию России.

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