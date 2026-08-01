В Башкирии после вмешательства прокуратуры построили новый мост через реку

Жалоба жительницы помогла добиться замены аварийного моста в Башкирии. Фото: прокуратура РБ.

В Кигинском районе Башкирии после вмешательства прокуратуры построили новый пешеходный мост через реку Киги. Поводом для проверки стала жалоба местной жительницы.

Как сообщили в прокуратуре республики, пешеходный мост в селе Верхние Киги долгое время находился в аварийном состоянии. Это стало основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

Надзорное ведомство внесло представление с требованием устранить выявленные нарушения.

После вмешательства прокуратуры аварийное сооружение заменили новым металлическим мостом. Ответственных за допущенные нарушения также привлекли к дисциплинарной ответственности.

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