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НовостиОбщество1 августа 2026 8:10

В Башкирии после вмешательства прокуратуры построили новый мост через реку

В Верхних Кигах построили новый мост после жалобы местной жительницы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жалоба жительницы помогла добиться замены аварийного моста в Башкирии. Фото: прокуратура РБ.

Жалоба жительницы помогла добиться замены аварийного моста в Башкирии. Фото: прокуратура РБ.

В Кигинском районе Башкирии после вмешательства прокуратуры построили новый пешеходный мост через реку Киги. Поводом для проверки стала жалоба местной жительницы.

Как сообщили в прокуратуре республики, пешеходный мост в селе Верхние Киги долгое время находился в аварийном состоянии. Это стало основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

Надзорное ведомство внесло представление с требованием устранить выявленные нарушения.

После вмешательства прокуратуры аварийное сооружение заменили новым металлическим мостом. Ответственных за допущенные нарушения также привлекли к дисциплинарной ответственности.

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