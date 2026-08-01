Индия стала главным покупателем сельхозпродукции из Башкирии

Индия закупила продукции АПК Башкирии на 63 млн долларов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Индия стала крупнейшим направлением аграрного экспорта Башкирии в денежном выражении. К 26 июля республика поставила в страну продукцию агропромышленного комплекса на 63 млн долларов, сообщили в региональном Минсельхозе.

На Индию приходится более трети всего экспорта АПК Башкирии. Основу поставок составляет масложировая продукция - на нее приходится 63% отгрузок в эту страну. В эту категорию входят растительные масла, шроты и жмыхи.

Всего предприятия агропромышленного комплекса Башкирии поставляют продукцию в 25 стран. Среди основных торговых партнеров республики, помимо Индии, находятся Казахстан, Узбекистан, Китай и Азербайджан.

В регионе продолжают расширять географию зарубежных поставок. К 2030 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции планируется увеличить в 1,5-2 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

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