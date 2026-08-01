В Башкирии у пьяного водителя конфисковали автомобиль

В Башкирии осудили нетрезвого водителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Буздякском районе у 36-летнего жителя Уфы конфисковали автомобиль Daewoo Nexia после повторной пьяной поездки. Мужчину также приговорили к обязательным работам и лишили права управлять транспортом.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в феврале 2026 года автомобиль под управлением мужчины остановили сотрудники Госавтоинспекции. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

При этом ранее уфимец уже привлекался к ответственности за нарушение, связанное с нетрезвым вождением. В июле 2025 года его наказали за отказ выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования. Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения. В суде он полностью признал вину.

Благоварский межрайонный суд назначил водителю 200 часов обязательных работ и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Daewoo Nexia конфисковали в доход государства.

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