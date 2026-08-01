В Башкирии объявили беспилотную опасность

В Уфе вновь ввели ограничения на работу аэропорта. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии утром 1 августа вновь объявили режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщили в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Жителей региона призвали следить за официальной информацией и соблюдать рекомендации экстренных служб. Одновременно с введением режима в аэропорту Уфы были установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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