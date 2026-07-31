На подъезде к деревне в районе Башкирии полностью перекроют движение

Как сообщает Минтранс Башкирии, с 2 по 12 августа в Нуримановском районе Башкирии перекрывают подъездные пути к двум деревням. По данным ведомства, планово-предупредительные работы проведут на мосту чрез реку Жаланда.

В этой связи с 8 утра 2 августа и до 18:00 12 августа будет полностью закрыто движение для всех видов транспорта на подъезде к деревне Ишмуратово (3 км +395). Делается это «в рамках содержания моста».

Фото: Минтранс РБ

- Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут и время в пути заранее, - сообщают в пресс-службе Минтранса Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.