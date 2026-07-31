Депутат Госдумы попросил органы проверить на законность сделки отца подследственного экс-мэра Уфы

Накануне в своих соцсетях депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что обратился в надзорные и правоохранительные органы с просьбой проверить некоторые сделки, совершенные Рафилом Мавлиевым. Он написал обращения в приемную председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, прокурору Башкирии Ивану Грибову и главе управления ФАС по Башкирии Андрею Хомякову.

По словам Алексея Журавлева, к нему обратились неравнодушные жители Нефтекамска, которые заявили, что их «беспокоит тема захвата Рафилом Мавлиевым территории центрального городского парка культуры и отдыха». Депутат Нижней палаты Парламента отметил, что по версии неравнодушных горожан бизнесмен «прихватизировал» участок земли через фирму, принадлежащую ему, за копейки. Якобы эта земля приблизительно оценивается на рынке в сумму до миллиарда рублей.

- Теперь на земле, ранее принадлежащей городу, мавлиевским ООО «Рубин» возводится культурно-досуговой центр «Гулливер» (по факту торговый центр), от будущей деятельности которого жадные и воистину великанские аппетиты клана получат баснословную прибыль, - написал в своем канале в Макс Алексей Журавлев.

Депутат также написал, что продолжает работу «по возврату незаконно отчужденной госсобственности у Нефтекамска его жителям».

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