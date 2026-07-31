На фото: Мавзолей Тура-хана в Чишминском районе Башкирии Фото: Павел КРАЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о судьбе проекта по созданию в Чишминском районе Евразийского музея кочевых цивилизаций. По задумке властей около мавзолея Тура-Хана должен появиться комплекс зданий, объединенных общей идеей исторического наследия степных кочевников.

Ранее проект курировал Центр развития туризма Башкирии. В июле прошлого года руководителя и замруководителя этой структуры задержали сотрудники центрального аппарата ФСБ России. Их обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанного с хищением бюджетных средств, выделенных на развитие туристической отрасли в регионе

После возбуждения уголовного дела и снятия с должностей кураторов проекта жители республики стали задаваться вопросом о судьбе проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций. Сегодня, 31 июля, глава региона Радий Хабиров высказался о его будущем.

Хабиров о музее кочевых цивилизаций / 31.7

- Говорят, некоторые стали сомневаться в том, что мы завершим наш проект Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Так вот, не сомневайтесь)). Сейчас мы заканчиваем подготовку проектно-сметной документации. Я поставил задачу уже в этом году начать подведение коммуникаций. Мы должны провести первые «грязные» работы, чтобы в следующем году уже приступить к фундаменту, - написал в своих соцсетях Радий Хабиров.

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