Следком по Башкирии завел дело по факту ДТП, в котором погиб 15-летний подросток

Фото: СУ СК по РБ

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка-подросток. Ведомство сообщает, что на данный момент 23-летнего водителя «Весты» подозревают в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Известно, что подозреваемый находился в состоянии опьянения.

Напомним, сегодня рано утром в Салавате на улице водитель «Лада Веста», двигаясь на высокой скорости не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибли 18-летний молодой человек и 15-летняя девочка-подросток. Еще двое пассажиров получили различные травмы, один из них находится в реанимации.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СК по Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.