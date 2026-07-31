В Башкирии могут ввести заправку автомобилей по определенным дням недели

Автомобилистов Башкирии могут разделить по дням для заправки топливом. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии рассматривают возможность ввести заправку автомобилей по определенным дням недели. Решение пока не принято - сначала власти намерены узнать мнение жителей республики.

Как рассказал на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Олег Тыщенко, подобную систему уже применяли в других регионах, однако опыт оказался неоднозначным. По его словам, особенно сложными могут стать первые дни после введения нового порядка.

- Люди привыкли, что могут заехать в любой момент. А здесь получается: человек забыл заправиться, приехал, а день не его. Возникает конфликтная ситуация, - пояснил Олег Тыщенко.

При этом ограничения не связаны с обеспечением топливом экстренных и коммунальных служб. По словам замминистра, их заправка в республике организована бесперебойно и проблем с поставками для таких автомобилей нет.

Ранее обсуждалась возможность выделить часть АЗС исключительно для дизельного топлива, однако жители эту инициативу не поддержали. Теперь в социальных сетях Центра управления республикой планируют провести голосование. Автомобилистов спросят, готовы ли они приезжать на заправки только в определенные дни недели. Результаты опроса власти обещают учитывать при принятии решения.

Ранее в Минпроме отмечали, что перед выходными ситуация с топливом в Башкирии несколько ухудшилась.

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