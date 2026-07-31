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НовостиОбщество31 июля 2026 12:45

В Башкирии могут ввести заправку автомобилей по определенным дням недели

Жителям Башкирии предложат решить, нужна ли заправка машин по дням недели
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Автомобилистов Башкирии могут разделить по дням для заправки топливом.

Автомобилистов Башкирии могут разделить по дням для заправки топливом.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии рассматривают возможность ввести заправку автомобилей по определенным дням недели. Решение пока не принято - сначала власти намерены узнать мнение жителей республики.

Как рассказал на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Олег Тыщенко, подобную систему уже применяли в других регионах, однако опыт оказался неоднозначным. По его словам, особенно сложными могут стать первые дни после введения нового порядка.

- Люди привыкли, что могут заехать в любой момент. А здесь получается: человек забыл заправиться, приехал, а день не его. Возникает конфликтная ситуация, - пояснил Олег Тыщенко.

При этом ограничения не связаны с обеспечением топливом экстренных и коммунальных служб. По словам замминистра, их заправка в республике организована бесперебойно и проблем с поставками для таких автомобилей нет.

Ранее обсуждалась возможность выделить часть АЗС исключительно для дизельного топлива, однако жители эту инициативу не поддержали. Теперь в социальных сетях Центра управления республикой планируют провести голосование. Автомобилистов спросят, готовы ли они приезжать на заправки только в определенные дни недели. Результаты опроса власти обещают учитывать при принятии решения.

Ранее в Минпроме отмечали, что перед выходными ситуация с топливом в Башкирии несколько ухудшилась.

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